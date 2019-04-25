ВОЗ признала «глобальный успех» России в одной из отраслей медицины

Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря единому подходу на территории всей страны, заявил консультант по онкологии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве – доктор Дарио Трапани.

«Прежде всего, централизация и стандартизация заключаются в том, и это глобальный успех, что в России имеется четкая структурированная система поступления пациента в стационар, где ему гарантированно окажут помощь. То, что сделали, прежде всего усилиями Центра Димы Рогачева и Национального общества детских гематологов-онкологов, – это так называемое картирование помощи в области детской онкологии во всех субъектах Российской Федерации. Для каждого субъекта прописан оптимальный маршрут поступления пациента именно в тот региональный или федеральный центр, где ему помогут», – сказал Трапани, сообщает РИА «Новости».

Он также посоветовал российским специалистам поучиться у коллег в Африке или Южной Америке, где в некоторых центрах удается достигать хороших результатов даже при меньших ресурсах. По мнению Трапани, оптимизация ресурсов будет способствовать экономии средств, которые можно направить на оказание помощи другим пациентам.

В России действительно уделяется много внимания онкологическим заболеваниям детей. Так, в апреле 2019 года в Забайкалье был организован осмотр детей ведущими нейроонкологами. Там также прошел семинар, где специалисты поделились опытом с местными коллегами. Успехи в лечении опухолей у детей отмечали и врачи центра имени Димы Рогачева, они констатировали, что у 80% маленьких пациентов, которые не имели никаких шансов, в итоге была получена полная ремиссия болезни.

Кроме того, этой теме уделяет внимание президент России Владимир Путин. Так, в прошлом году в ходе прямой линии глава государства заявил о необходимости добиться раннего выявления рака в 70% случаев. «Прежде всего – это ранняя диагностика. На сегодняшний день раннее выявление у наc где-то 30%, а нужно добиться 50-70%, тогда после выявления минимум мы обеспечим нормальное качество жизни онкобольным минимум на пять лет»», – заявил Путин.

Он также добавил, что по детской онкогематологии в России 90% излечения, хотя совсем недавно этот показатель составлял 30% и менее.

Также газета ВЗГЛЯД сообщала о причинах увеличения продолжительности жизни россиян и в качестве одной из них назвала успехи в лечении онкологии, среди которых появление новых препаратов, усовершенствование химиотерапии и более широкое внедрение лазерной хирургии.