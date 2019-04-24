ГРУ заявило о проникновении в Европу десятков тысяч экстремистов под видом беженцев

В Евросоюз под видом беженцев ежегодно проникают до 20 тыс. экстремистов, сообщил представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России генерал-майор Сергей Ковалев.

«По нашим данным, под видом беженцев в Европу ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов», – передает РИА «Новости» сообщение Ковалева.

По словам генерал-майора, потенциальных террористов оперативано не получается вычислить даже профессионалам, поскольку многие из экстремистов заявляют об утрате удостоверяющих личность документов. Затем боевики начинают вести вербовку исполнителей терактов и потенциальных спонсоров.

Как отметил Ковалев, «беженцы» быстро осваиваются в новой стране, применяя опыт, полученный в горячих точках.

«Террористы в Европе быстро адаптируются к особенностям обстановки, активно осваивают новые методы подготовки и ведения подрывной деятельности. Для совершения терактов ими используется опыт, приобретенный в зонах вооруженных конфликтов, в том числе, в Африке», – сообщил представитель ГРУ.