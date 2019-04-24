Автомобиль въехал в автобусную остановку в Москве, есть пострадавшие

Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку в центре Москвы, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на Нижней Красносельской улице. По предварительной информации, два человека пострадали», – сказал собеседник ТАСС.

По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением.

На месте аварии работают сотрудники полиции, причины аварии устанавливаются.