Росстат назвал уровень снижения реальных доходов россиян за пять лет

Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились с 2013 года на 8,3%, следует из данных Росстата.

Во вторник ведомство представило результаты ретроспективных расчетов динамики денежных доходов населения за 2013-2018 годы, которые выполнены по обновленной методологии. Исходя из нее, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2018 году снизились на 8,3% относительно 2013 года. По прежней методологии снижение оценивается в 10,9%, передает РИА «Новости».

Ведомство отмечает, что в течение 2013-2018 годов динамика реальных располагаемых доходов при смене методологии изменилась разнонаправленно. Так, в 2014 году снижение доходов населения оказалось сильнее, чем показывали оценки по старой методологии – снизились на 1,2% против 0,7% по старой.

В 2015-2017 годах падение доходов оказалось немного слабее – по новой методике в 2015 году реальные располагаемые доходы снизились на 2,4% против снижения на 3,2% по прежним расчетам, в 2016 году – на 4,5% против падения на 6% по старой методике. В 2017 – на 0,5% против спада на 1,2%.

«В 2018 году и прежняя, и обновленные методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», – следует из документа.

В 2018 году по старой методологии реальные располагаемые доходы снизились на 0,1%, по новой – выросли на 0,1%.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что реальные располагаемые доходы населения России в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти.