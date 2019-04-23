В Минкультуры заявили о невозможности перенести премьеру «Мстители: Финал»

Дату выхода блокбастера «Мстители: Финал» определяет кинопрокатчик – компания Disney, поэтому Минкультуры не может самостоятельно передвигать дату выхода фильма, заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в российский прокат фильм выйдет, как и планировалось, 29 апреля, передает РИА Новости.

«Минкультуры России не может самостоятельно назначать или передвигать даты выхода фильмов на широкий экран. При обращении в ведомство прокатчик заявляет определенное число того или иного месяца, когда фильм выйдет в прокат. В данном случае компания Disney не просила сдвинуть премьеру ленты», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что прокатчик подавал документы на выход картины в прокат 29 апреля, прокатное удостоверение уже выдано с указанной датой.

Ранее сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» на 25 апреля, день премьеры во всем мире. Соответствующее письмо они направили в Минкульт и прокатчику фильма Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.