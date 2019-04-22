Вышедший из комы Быков захотел вернуться к работе

Госпитализированный 16 апреля в Уфе писатель Дмитрий Быков вышел из комы и заявил, что надеется вернуться к работе как можно скорее.

«Спешу сообщить, что слухи как обычно сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее», – написал Быков на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что писатель пришел в сознание и начал дышать самостоятельно.

Напомним, 51-летний Быков попал в нейрореанимацию одной из больниц Уфы, куда прилетел для выступления с лекцией. Позже его пришлось ввести в искусственную кому. 18 апреля писателя транспортировали в Москву.