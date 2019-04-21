Кадыров пожелал Зеленскому преуспеть в воссоединении народов России и Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Кадыров заявил в Telegram, что украинцы проголосовали против политики нынешнего президента Украины Петра Порошенко – против «передачи рычагов управления» Вашингтону, «небывалого в истории унижения украинского народа», кризиса в Донбассе, проблем в экономике, «роста напряженности в обществе», а также против «патологической ненависти Порошенко к России и юношеской любви к Западу».

По мнению главы Чечни, у Зеленского «есть огромное преимущество» – «мандат доверия» и шанс «одуматься, осознать, что Россия – самый близкий сосед» и всегда готова помочь Украине.

Кадыров пожелал будущему президенту Украины удачи в делах, направленных на «единение украинского и российского народов», если «такие намерения у него появятся».

Напомним, Порошенко признал поражение на выборах.

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