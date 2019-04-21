В Белоруссии назвали источник загрязнения российской нефти

Российская «Транснефть» письменно признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию, источник загрязнения обнаружен, пишет белорусское корпоративное издание «Вестник Нафтана» по итогам заседания оперативного штаба.

«Источник загрязнения «Транснефтью» обнаружен на участке Самара-Унеча. В ближайшее время стороны намерены обсудить технические и компенсационные вопросы», – передает «Интерфакс» сообщение издания.

В Минэнерго России заявили в воскресенье, что проблема ухудшения качества нефти, поставляемой в направлении Белоруссии, носит технический характер и не связана с вопросами, которые обсуждаются с белорусскими партнерами в части взаимоотношений в нефтегазовой сфере, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что факт превышения содержания органических хлоридов в нефти сверх норматива был обнаружен «Транснефтью» на этой неделе, «после чего незамедлительно были приняты меры по приведению данного показателя в норму». Отмечается, что был локализован очаг возникновения повышенной концентрации и перенаправлены грузопотоки.

«Отмечаем, что идет конструктивный диалог с нашими белорусскими партнерами для минимизации последствий для НПЗ, находящихся на территории Белоруссии, в том числе за счет задействования альтернативного маршрута снабжения Мозырского и Новополоцкого НПЗ», – заявили в российском энергетическом ведомстве.

«Экспорт нефти осуществляется в штатном режиме», – добавили в Минэнерго, пообещав, что показатели будут нормализованы «в ближайшее время».

Ранее в воскресенье концерн «Белнефтехим» объявил, что временно ограничивает экспортные поставки нефтепродуктов в связи с «ухудшением качества».

Позднее генеральный директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил, что качество российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», стало постепенно улучшаться.