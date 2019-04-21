Эксперт: Вопрос с выборами президента Украины решен

«Вряд ли Порошенко решится на массовую фальсификацию, чтобы перевернуть результаты. Поэтому вопрос решен», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин. Так он прокомментировал первые результаты экзитполов, согласно которым шоумен Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины с большим отрывом.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что ничего уже не может повлиять на исход президентских выборов на Украине.

«По крайней мере, если иметь в виду процесс выборов. И судя по тому, что появились данные экзитполов, которые дают Зеленскому более 70%, вряд ли Порошенко решится на массовую фальсификацию, чтобы перевернуть результаты. Поэтому вопрос решен», – сказал Жарихин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по данным компании New Image Marketing Group, по всей Украине Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, его оппонент – действуюий президент Петр Порошенко – 28,2%.

Опрос проведен на выходе из избирательных участков, были опрошены 16 тыс. избирателей на 500 избирательных участках. Метод опроса – «тайное голосование». Статистическая ошибка выборки составляет 1,7%.

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