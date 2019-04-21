Умер диктор Михаил Быков

На 73-м году жизни умер телеведущий и диктор Михаил Быков, который известен как «голос петербургского метрополитена», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

«Михаила Александровича не стало», – передает ТАСС слова представителя организации.

Он отметил, что его голос был «визитной карточкой метро». С ним же успели записать объявления для новых станций, которые еще не открыты, добавили в пресс-службе.

Быков работал диктором на Ленинградском радио, в конце 1970-х годов озвучил несколько объявлений для метрополитена в связи с открытием новых станций, после чего он в течение 40 лет записал десятки роликов для метро.

Его голос озвучивает не только очередные остановки, но и служебную информацию подземки.

Отметим, что сейчас в медикаментозной коме находится его однофамилец, писатель Дмитрий Быков, который 17 апреля попал в нейрореанимацию в Уфе.