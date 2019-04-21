Лавров дал совет новому президенту Украины

Сердцевиной Минских соглашений является прямой диалог между Киевом и Донбассом, важность такого взаимодействия должен понимать избранный президент Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда» Лавров отметил, что нужна договороспособность и уважение у новой или старой власти к международному праву и международным обязательствам Украины.

«В числе таких обязательств международно-правовой инструмент – резолюция Совета Безопасности ООН, которая одобрила Минские договоренности. Сердцевина этих договоренностей – прямой диалог между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском – с другой. Это будет главным «оселком», – приводит его слова ТАСС.

Лавров обратил внимание, что в своих предвыборных заявлениях Владимир Зеленский озвучивал намерения продолжать урегулирование, но предлагал привлечь к этому процессу Вашингтон и Лондон без прямого диалога с провозглашенными республиками.

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Министр сказал, что подобные заявления со стороны претендентов на какой-то пост потом связывают их с этой позицией, и выразил надежду, что «жизнь заставит» понять безальтернативность выполнения Минских договоренностей и безальтернативность прямого диалога с «людьми, которые представляют огромную часть твоего народа, если ты по-прежнему считаешь их своим народом».

Глава МИД России добавил, что Москва будет стараться способствовать переговорам между Донецком, Луганском и Киевом.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. За высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

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