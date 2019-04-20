Помпео провел переговоры с Порошенко и Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским и пообещал продолжить поддержку страны, сообщил спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.

«Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам сегодня вечером, чтобы подчеркнуть поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и вновь заявил о нашей (США) приверженности работе с тем, кого выберет украинский народ, для продвижения к успеху, безопасности, процветанию, демократии и свободе», – сообщил Волкер в соцсетях, передает РИА «Новости».

20 апреля на Украине проходит «день тишины», когда запрещена любая агитация за кандидатов. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Порошенко в случае поражения на президентских выборах.