Россия модернизирует ПД-14 для сертификации полетов в Европу

Министерство промышленности и торговли объявило тендер на доработку авиадвигателя ПД-14, чтобы агрегат смог пройти международную сертификацию в Европейском агентстве по безопасности.

Предельная стоимость работ превышает 12 млрд рублей, срок завершения – 15 декабря 2021 года, сообщает «Российская газета».

В конкурсной документации отмечается, что за этот период необходимо будет «увеличить ресурс двигателя и его надежность, улучшить характеристики в эксплуатации».

Почему это так важно, в диалоге с "Российской газетой" пояснил известный специалист в области авиационного материаловедения академик РАН Евгений Каблов.

«Если поставим на самолет двигатель, не отвечающий новым требованиям, нас не пустят ни в Европу, ни в Америку. А тот газогенератор и двигатель ПД-14 на его основе, что созданы под руководством генерального конструктора Александра Александровича Иноземцева, в новые правила вписываются», – пояснил изданию специалист в области авиационного материаловедения академик РАН Евгений Каблов.

Он также отметил, что для соответствия нормам ИКАО (Международная организация гражданской авиации), необходимо соответствовать строгим правилам и стандартам сертификации.