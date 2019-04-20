Аваков сравнил ситуацию на Украине с сюжетом «Игры престолов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил ситуацию в стране в преддверии второго тура президентских выборов с сериалом «Игра престолов».

Аваков заявил в Twitter, что третью ночь не может начать просмотр нового сезона «Игры престолов», так как следит за предвыборной гонкой.

«Не цепляет – украинская реальность круче!», – написал он.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



В пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. После медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что победа Зеленского очевидна.

Напомним, второй тур выборов президента на Украине состоится 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что станет с Порошенко в случае поражения.

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