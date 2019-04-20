Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Госдепа Майклом Помпео своего соперника на выборах Владимира Зеленского и «Приватбанк».

На сайте президента Украины сообщается, что Порошенко «осудил применение своим оппонентом термина «повстанцы ДНР/ЛНР». Кроме того, в сообщении говорится, что Порошенко и Помпео обсудили «угрозы ренационализации «Приватбанка».

Как утверждается на сайте главы украинского государства, Помпео поздравил Порошенко «со свободными конкурентными и демократическими выборами во время первого тура», а также заверил, что США продолжат поддерживать Украину как «на пути реформ», так и в противодействии «российской агрессии».

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Помпео пожелал успехов Порошенко во втором туре выборов, говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.