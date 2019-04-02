Семья обратившейся к Путину девочки переехала в новый дом

Семья Таси Перчиковой, написавшей письмо президенту России Владимиру Путину, переехала в собственный дом в Псковской области, сообщила мать девочки Елена.

Покупке дома посодействовали власти региона, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы с дочкой переехали в другое место. На покупку дома оформлена ссуда (выделенная администрацией Псковской области). Но самое главное – это наш дом, и никто не сможет нас отсюда выгнать», – рассказала Елена Перчикова.

Она отметила, что жилье продавалось без мебели, поэтому пришлось купить диван, чтобы спать. Также, по ее словам, предстоит сделать колодец у дома, отремонтировать печку, поставить забор и другие постройки во дворе, «в домике требуются работы».

В декабре 2018 года 12-летняя Тася попросила у Путина в письме помочь с покупкой мини-трактора, а также пожаловалась на жизненные трудности.

Позже Елена Перчикова говорила, что после этого их отношения с односельчанами сильно ухудшились, семье устроили травлю: их обвинили в мошенничестве, а мать Таси вынудили уволиться с работы. Также сообщалось, что девочки из деревни опубликовали в интернете фотографию обнаженной Таси.

Однако Следственный комитет опроверг информацию об угрозах девочке и ее матери, а СМИ сообщали, что в истории с односельчанами все не так однозначно и претензии к семье Перчиковых существуют не просто так.