СК опроверг информацию об угрозах девочке из Псковской области после письма Путину

Региональный Следственный комитет сообщил, что не подтвердились сообщения об угрозах в адрес 12-летней девочки Таси Перчиковой, которую после письма президенту России Владимиру Путину якобы затравили жители деревни.

«Сразу же после появления в СМИ сообщений об угрозах жизни и здоровью несовершеннолетней следователь связался с матерью Таси Перчиковой, которая не подтвердила достоверность информации», – рассказали в СК.

Также, по данным ведомства, следствие провело проверку и выяснило, каким образом интимные фотографии Таси попали в интернет. Оказалось, что с девочкой вела переписку ее ровесница, прикинувшаяся мальчиком, передает «Интерфакс».

В пресс-службе областной администрации сказали, что сформированная по поручению губернатора комиссия направилась в деревню, где девочка проживает с семьей, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией.

В декабре 2018 года Тася написала письмо Путину, в котором попросила помочь с приобретением мини-трактора и рассказала о различных трудностях в своей жизни. Мама девочки Елена Перчикова рассказала, что после этого их отношения с односельчанами сильно ухудшились, а семье устроили травлю: их обвинили в мошенничестве, а Перчикову вынудили уволиться с работы.

Ранее СМИ писали, что неизвестный заставил Тасю прислать ему интимное фото в соцсети. Эротический снимок девочки распространили по сети, а аккаунт мальчика сразу после пересылки фото оказался удален.