Серебренникову продлили домашний арест

Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, до 4 июля.

«Удовлетворить ходатайство прокурора и продлить домашний арест Серебренникову до 4 июля», – сказала судья Ирина Акуратова, сообщает ТАСС.

Также до 4 июля продлили домашний арест и другим фигурантам дела: продюсеру Юрию Итину и бывшей сотруднице Министерства культуры Софье Апфельбаум, а продюсер Алексей Малобродский – остается под подпиской о невыезде.

Напомним, Серебренников и другие фигуранты дела подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии», которая занималась разработкой мероприятий для проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который Минкультуры выделило более 214 млн рублей.

Свою вину признала только бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. В январе свидетель по данному делу рассказал, как обналичивал деньги, а позже бывший бухгалтер заявила, что уничтожала документы по просьбе Серебренникова.