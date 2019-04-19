Лексус назвал дебаты Порошенко и Зеленского самым крутым стендапом года

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) оценил дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Как заявил Столяров, «безусловно, это был самый крутой стендап года», передает RT.

«Сборная «Рошен» против сборной «Квартал», – сказал он, добавив, что «окончательные результаты жюри мы увидим только 21-го числа».

Однако сами выступления его не впечатлили, так как и Порошенко, и Зеленский повторяли то, что уже говорили прессе, а от прямых вопросов предпочитали уходить.

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«У вас – олигархи, а у вас – лишь один олигарх. У вас – кино в России, а у вас – фабрика», – заявил пранкер, отметив, что кандидатам «пришлось даже встать на колени».

«Ну а вопросы этим двум кандидатам, я думаю, мы можем и так сами задать в будущем, независимо от того, кто станет президентом», – сказал он.