Появились слухи о резком ухудшении состояния Быкова

В соцсетях сообщили о резком ухудшении состояния здоровья писателя Дмитрия Быкова; председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов опровергает эти данные.

О том, что помимо отека головного мозга, у писателя нашли тяжелую форму сепсиса, сообщил Telegram-канал Mash.

Однако позже Муратов опроверг эту информацию.

«Никакого ухудшения здоровья Быкова нет. Это ложь... Официально вам заявляю, как издатель «Новой газеты», никакого ухудшения состояния здоровья Быкова нет. Ситуация стабильна», – сказал он РИА «Новости».

Напомним, 17 апреля 51-летний Быков попал в нейрореанимацию одной из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Позже диагноз не подтвердился, но писатель был введен в искусственную кому.

18 апреля борт с Быковым вылетел из Уфы в Москву. Дмитрий Муратов сообщал, что после перелета состояние писателя хуже не стало.