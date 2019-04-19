Михаил Горбачев не прошел в парламент Индонезии

Индонезийский политик и эколог Михаил Горбачев Дом, названный в честь первого президента СССР, проиграл на выборах в парламент Индонезии.

Несмотря на неудачу, политик заявил о продолжении политической деятельности, передает РИА «Новости».

«Моя партия на выборах в национальный парламент, судя по неофициальным предварительным данным, не прошла четырехпроцентный барьер, мы набрали только 2% голосов по стране. Но я не отчаиваюсь. Мне 32 года, я буду баллотироваться снова в 2024 году», – сказал он.

Политик баллотировался в парламент по одному из округов в города Бекаси от Партии солидарности Индонезии (ПСИ), которая впервые принимала участие в выборах. Сообщается, что членами партии являются, главным образом, из молодежи, выступающей за права молодого населения, женщин и детей, ликвидацию многоженства, развитие «умных городов» и социальное государство. По словам Горбачева Дома, ранее на муниципальных выборах в Джакарте его фракция оказалась четвертой по численности в городском парламенте, что стало неплохим результатом для новой партии. Политик отмечает, что для такого мегаполиса, как индонезийская столица, их идеи «умного города» и экологического контроля имеют особое значение, и теперь члены ПСИ будут «активно критиковать те элементы политики мэрии, с которыми не согласны».

«Меня переизбрали еще на пять лет споуксменом партии по экологии и городскому развитию, так что мне будет чем заниматься до следующих выборов. Мы будем продвигать основные элементы нашего проекта «Закона о городах» пока на муниципальном уровне, а если нам удастся попасть в национальный парламент в следующий раз, мы будем ставить вопрос о принятии этого закона», – заявил эколог

Также политик собирается продолжить преподавание экологических дисциплин в университете и исследования в сфере развития «умных городов». Кроме этого, он заявил о желании посетить Россию.

«Да, я хотел бы съездить в Россию, особенно в Москву. Я слышал много интересного о Москве, огромном мегаполисе, у которого Джакарте есть чему поучиться, особенно в сфере электронного правительства и других сферах современного городского хозяйства. Так что, если представится возможность, обязательно съезжу в Москву», – сообщил Горбачев Дом.

Напомним, что об участии в парламентских выборах в Индонезии тезки экс-президента СССР сообщалось в апреле. Сам политик, рассказывая об истории своего имени, признался, что его родители были уверены в рождении девочки и не подготовили имя для мальчика. Около недели мать и отец не обращались к новорожденному по имени, но потом заметили в газете имя Горбачева.