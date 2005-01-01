В парламентских выборах в Индонезии примет участие политик Михаил Горбачев, названный в честь бывшего президента СССР.

По информации AFP, 33-летний политик Михаил Горбачев Дом в прошлом занимался исследованиями в области окружающей среды. Рассказывая об истории своего имени, он признался, что его родители были уверены в рождении девочки и не подготовили имя для мальчика. Около недели мать и отец не обращались к новорожденному по имени, но потом заметили в газете имя Горбачева.

«Мой отец посчитал, что это будет классное имя, он (Горбачев – прим. ВЗГЛЯД) был влиятельным лидером Советского Союза, поэтому они подумали, что нужно дать сыну это имя», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Индонезиец отметил, что сейчас, когда начал заниматься политикой, звучное имя стало работать на его пользу. «Люди никогда не забывают это имя, даже если они не могут вспомнить моего лица», – отметил он.

Всеобщие выборы, во время которых впервые в истории страны будут избираться одновременно президент, вице-президент и депутаты национального парламента и местных органов законодательной власти, пройдут в Индонезии 17 апреля.