Главный нейрохирург Минздрава высказался о диагнозах Быкова

Главный внештатный нейрохирург Минздрава, заведующий отделением неотложной нейрохирургии НИИ СП имени Склифосовского Андрей Гринь прокомментировал газете ВЗГЛЯД появившиеся в СМИ данные о диагнозах Дмитрия Быкова.

По данным, появившимся в Сети, у Дмитрия Быкова башкирскими врачами был диагностирован инфаркт мозга. По другой неподтвержденной информации – у писателя тяжелая форма сепсиса. Однако в близких кругах Быкова оба эти диагноза опровергают.

Гринь уточнил, что «ишемическим инфарктом» называется инсульт. Причин для инсульта, по словам нейрохирурга, могло быть множество. «И тромб мог попасть из сонной артерии (если там атеросклероическая бляшка), и при мерцательной аритмии в предсердии тромбы могут образовыватся и отрываться. Это мог быть и спазм сосуда, и гипертоничская болезнь. Сосуды, которые снабжают мозг, перестали получать кровь, а почему это произошло, надо выяснять», – отметил собеседник.

Нейрохирург подчеркнул, что инсульты, как правило, случаются неожиданно. Происходит это чаще всего по утрам и в ночное время – когда замедляется кровообращение.

Комментируя диагноз «сепсис», Гринь отметил, что у человека находящегося в коме, поводов для начала сепсиса много. «Он находится на искусственной вентиляции легких, при которой может начаться пневмония и, как следствие, заражение крови; он сам не мочится, у него стоит мочевой катетер, и может начаться сепсис из-за мочевой инфекции, через стенку кишечника инфекция может проникнуть в кровь. Особенно часто это случается у больных с ожирением и сахарным диабетом», – рассказал врач.

«Реаниматологи все это знают, это отработано, в России сильная школа лечения сепсиса. Это бывает довольно часто, но многих удается вытащить из этого тяжелого состояния»,– подчеркнул Гринь.

Чтобы не допустить подобной ситуации, врач посоветовал регулярно заниматься своим здоровьем: не переедать, вести активный образ жизни, иметь физическую активность. Гипертонической болезни, по словам медика, способствует сидячий образ жизни, избыточный вес, сахарный диабет, а также отсутствие диспансеризации.

«Как часто люди после 40 лет делают УЗИ и просматривают сонные артерии? Как часто они следят за свертываемостью крови?» – поинтересовался Гринь.

«Господь Бог нам дает очень много. Он положил нам «кошелек полный денег», но если мы из него берем и ничего туда не докладываем, да еще и не контролируем расходы, то в какой-то момент деньги заканчиваются. Мы полезли, а там – пусто»,– посетовал нейрохирург.

Напомним, башкирские врачи озвучили диагноз Дмитрия Быкова, который ранее опровергали.

Нейрохирурги Москвы дали положительные прогнозы относительно состояния писателя.