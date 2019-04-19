Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

Информация о том, что у писателя Дмитрия Быкова диагностирован инфаркт головного мозга, является ошибочной, сообщил издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Вранье полное, просто лажа», – приводит РБК комментарий Муратова относительно диагноза Быкова.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов тоже сообщил, что озвученный в СМИ диагноз писателя истине не соответствует.

О текущем состоянии Быкова рассказала его супруга Ирина Лукьянова, пишет «Московский комсомолец».

«К сожалению, его состояние пока без изменений, стабильно тяжелое. Никаких прогнозов врачи не дают, нам остается только ждать и надеяться. В сознание Дмитрий так и не приходил, находится в медикаментозной коме», – сказала она.

По ее словам, транспортировку в московский НИИ нейрохирургии имени Бурденко писатель перенес хорошо.

Ранее башкирские врачи диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга.

Напомним, писатель попал в нейрореанимацию одной из уфимских больниц. Его состояние оценивалось как тяжелое, врачи ввели Быкова в кому. Позже он был транспортирован в Москву.