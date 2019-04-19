Выявлено хищение 2 млрд рублей при реализации ФЦП «Юг России»

Правоохранительные органы выявили хищения 2 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию Федеральной целевой программы «Юг России» и ряда других инфраструктурных проектов в регионе, сообщил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

Об этом он сообщил на совещании в Махачкале в пятницу, 19 апреля, передает ТАСС.

Патрушев также заявил, что большая часть долгов в сфере энергетики на Северном Кавказе связана с масштабными хищениями и завышением тарифов.

По его словам, коррупция, хищения бюджетных средств и проявление клановости представляют серьезную угрозу безопасности в регионе, передает РИА «Новости».

В сентябре 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что работа федеральной целевой программы «Юг России» признана неудовлетворительной.

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