Путин поздравил евреев с Песахом

Президент Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Песах», – написал Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что «этот праздник имеет глубокие исторические корни, обращает верующих к высоким идеалам свободы и справедливости, непреходящим духовным, нравственным ценностям».

«Уважение к обычаям, культуре и вере разных народов всегда было залогом устойчивого развития России, нашим подлинным достоянием. Важно, что сегодня вековые традиции дружбы, добрососедства, совместного созидательного труда сохраняются, служат на благо государства и общества», – написал президент.

Он также отметил, что еврейская община в России «живет наполненной, многогранной жизнью, уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения, активно участвует в делах милосердия и благотворительности, вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога».

Владимир Путин также пожелал всем «мира, счастья и процветания».