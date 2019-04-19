Проект российско-китайского самолета оказался под угрозой срыва

Китайская компания СОМАС предложила Объединенной авиастроительной компании (ОАК) разделить продажи широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, разрабатываемого Россией и Китаем совместно; для нашей страны это лишает проект смысла, пишут российские СМИ.

СОМАС хочет сама продавать самолет на китайском рынке и предлагает России продавать его у себя и на мировом рынке. По словам источников газеты «Ведомости», в свете такого предложения ОАК всерьез рассматривает вариант отказаться от партнерства и разделения расходов.

Газета сообщает, что президент ОАК Юрий Слюсарь и замминистра промышленности Олег Бочаров планируют провести переговоры с китайской стороной по этому вопросу. Финансирование проекта с российской стороны – порядка 600 млрд рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы, вместе взятые, добавляют источники издания.

Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1,2 тыс. единиц, российского – всего от 50 до 120, сообщал Слюсарь. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR929 обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus.