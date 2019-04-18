Умерла 16-летняя звезда «Облачного атласа»

Британская киноактриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась на 17-м году жизни.

Трагедия, которую подтвердили ее агенты из компании A&J Management, произошла еще 7 апреля, но известно о ней стало только сейчас. Юная актриса потеряла сознание и больше не очнулась.

«С глубокой скорбью мы должны объявить, что в воскресенье, 7 апреля, Майя-Лечия Нейлор скончалась. Она была невероятно талантливой, мы будем очень по ней скучать. Наша любовь и мысли со всей ее семьей и друзьями в это трудное время», – написали представители компании в Twitter.

It is with the deepest sorrow we have to announce that on Sunday 7th April Mya-Lecia Naylor, very sadly, died. Mya-Lecia was hugely talented and a big part of A&J, we will miss her greatly. Our love and thoughts are with all her family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/YhnR7WJSPc — A&J Management (@aj_management) 17 апреля 2019 г.

Что стало причиной смерти актрисы, пока неизвестно.Майя-Лесия Нэйлор известна зрителю по роли в фантастической драме «Облачный атлас». Кроме того, она снималась в таких лентах, как «Красный код», «Индекс Зеро».

Ранее стало известно, что актера из второй части фильма «На игле» Брэдли Уэлша застрелили возле собственного дома в Эдинбурге.