Всем задержанным в Черном море украинским морякам продлены сроки ареста

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 июля арест всех 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, рассказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

«Постановлениями Лефортовского районного суда до 24 июля 2019 года продлен срок содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ», – сообщила Первовласенко, передает РИА «Новости».

Слушания проходили в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры. Журналисты и родственники подсудимых были допущены в зал только на время оглашения постановлений. Адвокаты подсудимых просили передать в военный суд ходатайства ФСБ, поскольку, по их мнению, задержанные моряки являются военнопленными. Суд в просьбе стороны защиты отказал.

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, также присутствовавшая в здании суда, рассказала, что обвиняемые чувствуют себя хорошо. По ее словам, диалог о возвращении моряков ведется «в различных форматах».

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками, после чего Москва выразила решительный протест Киеву в связи с грубым нарушением кораблями правил мирного прохода в Черном море.

Ранее Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву применить в отношении России временные меры с целью немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков, задержанных Россией в Черном море.