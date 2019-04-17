Украина вышла из соглашения СНГ по вооружению

Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения между государствами СНГ по стандартизации вооружения и военной техники, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

«Минэкономразвития провели анализ и пришли к выводу, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты. А еще в конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом», – передает РИА «Новости» слова первого вице-премьера, министра экономического развития Украины Степана Кубива.

В сообщении министерства отмечается, что МИД Украины по решению правительства в установленном порядке уведомит исполнительный комитет СНГ о прекращении соглашения Киевом.

Напомним, в феврале на Украине вступил в силу закон, который закрепил в конституции страны курс в ЕС и НАТО.