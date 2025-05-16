В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.0 комментариев
Российская делегация в Стамбуле отправилась на переговоры с Украиной
Российская делегация отправилась на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле для обсуждения ряда важных вопросов.
Встреча делегаций двух стран пройдет в ближайшее время. Ожидается обсуждение ключевых вопросов, связанных с урегулированием конфликта, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.
По мнению политолога Станислава Ткаченко, расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.