Суд продлил арест задержанным в Черном море украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 июля срок ареста командиру задержанного в Керченском проливе украинского судна Денису Гриценко и нескольким арестованным морякам, рассказал пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

«Постановлением Лефортовского районного суда от 17 апреля продлен срок содержания под стражей в отношении Михаила Власюка, Дениса Гриценко, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко до 24 июля 2019 года», – передает сообщение Первовласенко РИА «Новости».

По информации ТАСС, на три месяца был продлен арест также морякам Роману Мокряку, Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско и Сергею Цыбизову.

По ходатайству прокуратуры судебное слушание проходило в закрытом режиме, чтобы обеспечить тайну следствия и безопасность участников процесса. Пресса и родственники обвиняемых были допущены в зал только во время оглашения постановления. Кроме них, в суде также присутствовала украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Отмечается, что адвокаты подсудимых снова просили передать в военный суд ходатайства ФСБ, поскольку, по их мнению, задержанные моряки являются военнопленными. Суд в просьбе стороны защиты отказал.

В среду суд рассмотрит ходатайство о продлении содержания под стражей в отношении еще 20 арестованных. Расследование дела продлится до 25 августа.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками, после чего Москва выразила решительный протест Киеву в связи с грубым нарушением кораблями правил мирного прохода в Черном море.

Ранее Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву применить в отношении России временные меры с целью немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков, задержанных Россией в Черном море.