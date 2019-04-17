Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 7 копеек – до 64,02 рубля, курс евро вырос на 6 копеек – до 72,38 рубля.

Стоимость нефти утром выросла на 0,35% – до 71,97 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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