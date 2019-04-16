В Ингушетии реализуют проект Сбербанка «безналичные республики»

В Магасе состоялась встреча главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с председателем Юго-Западного банка Сбербанка Евгением Титовым, они обсудили первые этапы реализации проекта «Безналичные республики», который в этом году будет при поддержке правительства Ингушетии.

Проект нацелен на развитие безналичных расчетов в сфере ЖКХ, торговли, эквайринга, образования и здравоохранения, а также в целом на повышение уровня финансовой грамотности населения, сообщается на сайте республики.

Евкуров подчеркнул, что Сбербанк обладает необходимым опытом в реализации масштабных проектов, направленных на развитие банковской инфраструктуры.

«Безналичная республика» позволит оптимизировать риски и повысить прозрачность финансовых потоков на территории региона. Повышение качества банковских услуг и формирование системы безналичного расчета – это приоритетные направления дальнейшей совместной работы, которые имеют высокую социальную значимость. Одним из примеров такой деятельности является проект «1000 квартир», благодаря которому сотни ингушских семей смогли улучшить свои жилищные условия», – сказал Евкуров.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка отметил, что кредитная организация является одним из основных финансовых институтов, оказывающим финансовую поддержку предприятиям региона.

«Мы готовы и дальше развивать наше взаимодействие в формировании Стратегии развития региона, а также оказывать необходимое содействие не только на уровне кредитования, но и разработки успешных финансовых моделей бизнеса», – сказал Титов.

Стороны также обсудили вопросы банковского сопровождения региональных инвестиционных проектов, в которых принимает участие Сбербанк. Достигнута договоренность о необходимости скоординированных совместных действий между властями, бизнесом и банком.

По итогам прошлого года Ингушское отделение Сбербанка инвестировало в экономику республики 417 млн рублей. Высоким спросом пользовались кредитные продукты банка.

В прошлом году жителям региона было предоставлено почти в два раза больше кредитов, чем в 2017 году. При этом население традиционно доверяет свои средства банку – 87% вкладов приходится на Сбербанк.

К зарплатному проекту банка подключено 258 предприятий. Количество выданных платежных карт, выпущенных Ингушским отделением в 2018 году, превысило 1,4 тыс. штук. Сеть устройств самообслуживания в регионе представлена 100 банкоматами и 36 информационно-платежными терминалами.