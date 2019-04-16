Киев заявил о резком увеличении объемов транзита газа через Украину

ПАО «Газпром» за последнюю неделю резко увеличил объемы транзита газа в Европу через Украину в связи с ремонтом трубопровода «Ямал-Европа», заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«За последнюю неделю Газпром резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту. Причиной этому – ремонт трубопровода «Ямал-Европа» (проходящей через Белоруссию). За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн кубометров и сейчас составляют ориентировочно 300 млн кубометров», – заявил Коболев в своем Facebook.

Он увидел в этом свидетельство «надежности и качественной работы украинской ГТС», так как «ни одна другая система» не способна предложить такой «запас мощности и гибкости» при «выгодной цене».

«Это еще раз доказывает: строительство Газпромом обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости», – заявил Коболев.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» полагают, что транзит будет прекращен после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия же заявляет о готовности заключить новый контракт.