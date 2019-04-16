Посольство России обвинило эстонскую спецслужбу в запугивании Москвой

Доклад полиции безопасности Эстонии (КаПо), который был обнародован на прошлой неделе, является попыткой спецслужбы запугать население страны «угрозами», якобы исходящими от России, заявило российское посольство в Таллине.

«Как и в прежние годы, преобладающая часть появившегося на этих днях ежегодника посвящена «угрозам» со стороны России. Мы вновь видим попытку запугать эстонское население, которому вбивается тезис о «враждебности» восточного соседа, опасности экономических, образовательных и межчеловеческих контактов между нашими странами и народами», – передает ТАСС.

Посольство задается вопросом, что это такое – «отчаянный сигнал тревоги», который совпал с предстоящей поездкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию или «рутинное средство убеждения» тех, кто сомневается в высоком КПД спецслужбы.

Российские дипломаты отмечают, что некоторые пассажи ежегодника КаПо напоминают «слова из некогда популярной сатирической песни Владимира Высоцкого о том, как инструктировали одного передовика производства перед поездкой в «польский город Будапешт».

«Отсюда и вопрос – не застыли ли авторы ежегодника в давно прошедшем времени? Думается, что упомянутые «страшилки» не в состоянии повлиять на наблюдаемый – вопреки всем санкциям и запретам – рост показателей, характеризующих контакты между населением наших обеих стран, объем взаимного товарооборота, культурные связи и многое другое, что происходит ко взаимному удовлетворению обеих сторон», – говорится в заявлении посольства.

Речь идет о ежегодном докладе КаПо, в котором говорится о якобы угрозе со стороны России. Утверждается, что Москва якобы посредством гуманитарных программ и акций «ослабляет безопасность балтийской республики». В частности, указывается на приезд осенью 2018 года студентов Вятского государственного университета (ВятГУ) на эстонский остров Сааремаа для того, чтобы отреставрировать места захоронений погибших в Первую мировую и в Великую Отечественную войны. Также КаПо увидело угрозу России в набирающей популярность в Эстонии программе отправки абитуриентов на бесплатное обучение в российские вузы.

В том же докладе рассказывалось, что Тартуский уездный суд приговорил жителя Эстонии Дмитрия Козлова к трем с половиной годам тюрьмы за якобы сотрудничество с ФСБ России.