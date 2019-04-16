В Росгвардии оценили ситуацию на Северном Кавказе

Северный Кавказ находится под особым вниманием спецслужб на случай повышенного интереса со стороны деструктивных элементов, сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов.

По его словам, на Кавказе периодически происходят конфессиональные конфликты и территориальные споры. Сейчас ситуация в регионе стабильна, однако Росгвардия «держит поезд на запасном пути», передает ТАСС.

«Нахождение там сил правопорядка (Объединенной группировки войск) остужает горячие головы, дает возможность оперативно реагировать на вызовы и угрозы», – заявил Меликов.

Кроме того, силовым структурам благодаря опыту удается предупреждать появление терроризма в регионе, отмечает замдиректора ведомства. Например, за три последних года в республиках Северного Кавказа было нейтрализовано 215 участников бандгрупп, а также обнаружено и уничтожено более 400 тайников и схронов. Помимо этого, было изъято более 1000 единиц оружия и боеприпасов.

Меликов также рассказал, что специальная бригада Росгвардии в скором времени отправится на круглосуточную охрану Керченского моста. Полноценно к выполнению боевых задач отряд приступит в декабре этого года. В состав Росгвардии войдет морской отряд и полк войск национальной гвардии.

В январе прошлого года был создан Северо-Кавказский округ войск нацгвардии России (Росгвардии) для укрепления безопасности в федеральном округе.