Родители Зеленского оказались против его участия в выборах

Отец кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказал о своей реакции на возможное президентство сына.

«Для меня это было неожиданностью. Мы с мамой этого не очень хотели. Но уже сейчас, конечно, мы болеем за него. Надо изменить систему. Система грязная – это факт. И тот, кто ее поддерживает, не думает об Украине – он думает о своих интересах» – сказал Александр Зеленский в интервью интернет-изданию «Страна.ua».

Он отметил, что совершенно случайно узнал о планах сына. Скорее всего, Владимир не хотел разочаровывать родителей, поскольку знал, что реакция будет отрицательной, подчеркнул отец.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



По его словам, у них нет абсолютной уверенности в победе сына, однако «80% есть – это тоже неплохо».

«Не потому, что люди не так проголосуют. Просто могут применить технологии, которые ему помешают», – сказал Зеленский.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. По данным соцопросов, 61% украинцев собираются голосовать за Зеленского, а 24% – за Порошенко.

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