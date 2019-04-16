Друга Бутиной обвинили в мошенничестве в США

Американец Пол Эриксон, которого связывали романтические отношения с задержанной россиянкой Марией Бутиной, обвиняется в получении 2,3 млн долларов мошенническим путем, сообщает Associated Press со ссылкой на опубликованные в понедельник документы суда.

Обвинения 56-летнему американцу были предъявлены 5 февраля. Эриксону вменяют 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним – до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250 тыс. долларов. Сам он заявил о своей невиновности.

Как следует из документов, 2,3 млн долларов Эриксон получил от 78 человек под видом инвестиций. В частности, с 1996 года до августа 2018 года Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания. Среди проектов, в которые Эриксон призывал вложить деньги, – инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте.

Полученные средства Эриксон тратил на личные нужды: гостиницы, перелеты, оплату обучения Марии Бутиной в колледже. При этом непосредственно к делу Бутиной обвинения не имеют отношения, передает РИА «Новости».

Бутина была арестована в Вашингтоне в 2018 году. Ей инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США без разрешения минюста. Россиянка признала вину по одному из пунктов обвинения. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение.