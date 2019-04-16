Пожар в Нотр-Дам-де-Пари локализован

Пожар в Соборе Парижской Богоматери удалось локализовать, сообщают СМИ.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о пожаре, который мог полностью уничтожить собор.