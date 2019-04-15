Штаб Зеленского высказался о статусе Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не считает референдум в Крыму актом, который может свидетельствовать о свободном волеизъявлении жителей полуострова, заявили в штабе шоумена.

«Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила совершенно противозаконно и насильственно. Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК («автономной республики Крым» – так регион назывался в составе Украины - прим. ВЗГЛЯД), ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымско-татарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения», – говорится в заявлении штаба.

В штабе подчеркнули, что Крым «был, остается и будет частью Украины», которая должна вернуться в ее состав. Кроме того, Зеленский намерен требовать со стороны России компенсацию «за нанесенные убытки».

«Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан – это не может быть предметом переговоров и договоренностей!» – заявили в штабе Зеленского.

Также говорится, что ни при каких обстоятельствах разговоры «о размене Крыма на мир в Донбассе» происходить не могут.

Кроме того, подчеркивается неприемлемость военного решения конфликта с Россией. Выражается готовность команды Зеленского говорить с властью России, однако при участии западных партнеров Украины.

Ранее уже сообщалось, что кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский отказывается признавать итоги референдума 2014 года и воссоединение Крыма с Россией.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно». Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России.