Грузинский священник сорвал концерт Гребенщикова

Грузинский священник грубо прервал импровизированное выступление российского певца Бориса Гребенщикова и его «Аквариума» близ монастыря Джвари в древней столице Мцхета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Борис Гребенщиков, готовясь к выступлению в Тбилиси, прибыл в Мцхета и начал петь и играть около самого известного в Грузии монастыря, воспетого еще Михаилом Лермонтовым в «Мцыри».

В этот момент к музыкантам подошел священник, который потребовал немедленно прекратить выступление, те сразу же подчинились.

«Прекратите устраивать дискотеку во дворе церкви!», – требовал, в частности, священник.

Очевидцы снимали происходившее на видео и выкладывали в соцсети, мнения по поводу случившегося разошлись. Часть поддерживало священника, другие говорили, что представители ГПЦ уж слишком вмешиваются в частную жизнь граждан в Грузии.