Угрожавшего школьникам трудовика уволили в Петербурге

В Петербурге уволили из школы преподавателя, который угрожал физической расправой спровоцировавшим его школьникам, сообщили в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Ссора произошла между учителем труда и школьниками из седьмого класса. В соцсети выложили аудио, на котором слышно, что трудовик обещает «выколоть глаза», «задушить двумя пальцами», «оторвать голову» и «убить» школьников, передает РИА Новости.

«В день инцидента в школе собрали родителей и обсудили ситуацию. Дети признались, что сами спровоцировали учителя, они говорили об его национальности. На собрании они принесли извинения. Тем не менее педагог сначала был отстранен от работы с классом, а в субботу его уволили», – рассказал представитель администрации.

По его словам, с детьми также требуется провести воспитательные работы, поскольку их действия являлись прямой провокацией учителя.

Ранее в Тульской области преподаватель ударила ученика линейкой во время урока, инцидент попал на видео. Позже в министерстве образования региона приняли решение о ее увольнении.