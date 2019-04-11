Учительница ударила линейкой школьника во время урока в Тульской области

В Тульской области преподаватель ударила ученика линейкой во время урока, инцидент попал на видео. Позже в министерстве образования региона приняли решение об ее увольнении.

Видеозапись под названием «Палка и оскорбления – залог успеха» ранее была опубликована на YouTube-канале «Первый Тульский». На ролике видно, как женщина бьет линейкой по спине мальчика, стоящего у доски, и обзывает его.

«Факты, размещенные в открытой сети Интернет, свидетельствуют о грубом нарушении педагогом этических норм и требований к профессиональному поведению. Такие действия учителя совершенно недопустимы. С 12.04.2019 с этим педагогом будут прекращены трудовые отношения», – сказано в комментарии министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой на сайте ведомства.

Там также сообщается, что министерство образования и комитет по образованию Новомосковска начали проверку должностных лиц данного учреждения.

По данным сайта школы, преподаватель имеет стаж около 25 лет, высшую категорию и ряд поощрений. Она ведет черчение и работает социальным педагогом, сообщает РИА «Новости».

Следственное управление СК России по региону также начало проверку «по факту нанесения телесных повреждений школьнику в г. Новомосковск».

В феврале учительница ударила первоклассницу в Петербурге, девочка получила сотрясение мозга.