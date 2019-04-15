Задержаны двое сбежавших заключенных в Туве

Полиция задержала двоих заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, сообщил замглавы МВД по республике Олег Дьяченко.

На аппаратном совещании у главы региона Дьяченко сообщил, что «двое лиц уже задержаны», передает ТАСС.

Напомним, сбежали девять заключенных, среди них есть и задержанные по тяжким статьям.