Сын Шухевича отвел Украине роль дамоклова меча США над Европой

Соединенные Штаты могли бы использовать Украину как против России, так и с целью давления на Европу, считает сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА* (организация запрещена в России), депутат Верховной рады Юрий Шухевич.

Украинский парламентарий в эфире телеканала Zik заявил, что Киеву следует теснее сотрудничать с Вашингтоном, так как конфликт США с ЕС неизбежен. Шухевич напомнил, что США в послевоенные годы помогали восстанавливать Германию, чтобы с ее помощью защититься от Востока. Он считает, что повторение сценария возможно, только на месте Берлина будет Киев.

«Она (Америка – прим. ВЗГЛЯД) могла бы поставить на Украину и сделать ее одновременно щитом против России, так как российская угроза, как видите, усиливается, а с другой стороны таким дамокловым мечом над Европой», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Шухевич считает, что Украине не следует вступать в Европейский союз.

Ранее Шухевич заявлял, что украинским властям нужно установить контроль над церковным имуществом Киево-Печерской и Почаевской лавр.