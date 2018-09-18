Сын Шухевича призвал Киев взять под контроль имущество канонической УПЦ

Депутат Верховной рады, бывший лидер УНА-УНСО* (запрещенная в России организация) Юрий Шухевич заявил, что украинским властям нужно установить контроль над церковным имуществом Киево-Печерской и Почаевской лавр.

Шухевич опубликовал в соцсетях депутатское обращение с требованием провести «учет и регистрацию» историко-культурных ценностей, которые хранятся в монастырях, передает «Интерфакс».

По словам депутата, в лаврах готовится вывоз церковного имущества. Шухевич призывает власти не только провести ревизию, но и обеспечить круглосуточный контроль над вывозом имущества «из указанных и других подконтрольных УПЦ МП религиозных сооружений».

«Призываем общество не быть безразличным и, не полагаясь на власть, взяться за охрану нашей духовности, нашей истории», – сказал Шухевич.

Юрий Шухевич – украинский политический деятель, глава УНА-УНСО*, в прошлом – советский диссидент и политзаключенный, сын Романа Шухевича.

Ранее глава «Киевского патриархата» Филарет встретился с и.о. директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Александром Рудником и потребовал передать УПЦ КП 19-й корпус лавры. Он заявил, что все здания, которые на Украине занимает Московский патриархат, должны перейти Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Позднее Филарет сказал, что информация о захвате на Украине принадлежащих Московскому патриархату храмов является «примером дезинформации».

Роман Шухевич – глава ОУН* (б), главнокомандующий Украинской повстанческой армией* (ОУН-УПА*). Один из организаторов массовых убийств поляков и евреев в ходе деятельности УПА на западе Украины. Сотрудничал с нацистской Германией в 1939-1942 годах.