Ассанжа предложили экстрадировать в Австралию

Отец арестованного в Лондоне Джулиана Ассанжа Джон Шиптон попросил правительство Австралии, уроженцем которой является журналист, запросить его экстрадицию на родину, сообщает национальный телеканал SBS.

«Можно найти решение, удовлетворяющее все стороны. Я знаю, что на уровне старшего должностного лица МИД Австралии велись разговоры об экстрадиции Джулиана домой», – передает слова Шиптона ТАСС.

Ранее он также заявил, что поражен внешним видом сына, который в 47 лет «выглядит хуже» своего отца, которому 74 года.