Украина пресекла контрабанду 28 мешков сала в Белоруссию

В Шацком районе задержаны три человека, которые пытались незаконно провезти в Белоруссию 800 кг сала, сообщает украинская госпогранслужба.

Украинские пограничники сообщают, что 28 мешков сала везли на двух телегах. Сало изъято представителями национальной полиции Украины, передает RT.