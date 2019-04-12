Швейцарии неожиданно понадобился особый медицинский опыт России

Швейцария после наплыва беженцев в страны Европы решила изучить опыт лечения туберкулеза в местах лишения свободы в России.

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в европейские страны сказался на показателях по заболеваниям.

«И если раньше в Швейцарии по туберкулезу все было очень хорошо, то сейчас поток беженцев вызвал всплеск [этого заболевания]. Для них это неожиданно и не очень приятно. И они обратились за помощью к тем, кто «впереди планеты всей» [по уровню борьбы с туберкулезом]», – рассказал Максименко ТАСС.

Он уточнил, что в прошлом году во Всемирном форуме по борьбе с туберкулезом в Москве приняли участие почти 200 стран. «Это говорит о том, насколько велико значение этой темы. И все они озабочены темой борьбы с туберкулезом», – заметил замглавы ФСИН.

«Но, «впереди планеты всей» по лечению туберкулеза – Российская Федерация, и это общепризнанно. Хотя еще лет 15 назад ООН говорила о том, что у нас беда с этим. А сейчас – нет. Мы лучше всех лечим людей и спасаем от туберкулеза», – добавил Максименко, отметив, что лидер по лечению и выявлению туберкулеза в России – уголовно-исполнительная система, где флюорографию в обязательном порядке проходят все, поступающие в СИЗО и колонии.

Ранее сообщалось, что жители Европы могут пострадать из-за заболевания, зафиксированного у сирийских беженцев.